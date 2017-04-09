“إعمار ” تطلق مجمّع”إربانا 3″ السكني ضمن مشروع “إعمار الجنوب”

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أطلقت شركة “إعمار العقارية” المدرجة في سوق دبي المالي، مجمع “إربانا 3” ضمن مشروع “إعمار الجنوب”.

ويتكوّن المجمع من منازل “تاون هوم” ضمن إعمار الجنوب (لم يعلن عددها)، في المحيط الأخضر لملعب الجولف، وسيتم إطلاق مبيعاتها في 11 أبريل الجاري.

و تمتلك شركة إعمار 50 % من مشروع “إعمار الجنوب” بينما تعود ملكية النصف الاَخر إلى مؤسسة دبي للطيران.

ويمتد المشروع على مساحة 7 كيلومترات مربعة ويبعد دقائق عن مطار “اَل مكتوم” ويضم 15 ألف منزل، وملعب جولف مؤلفاً من 18 حفرة، ويستغرق تطوير المرحلة الأولى منه 4 سنوات.

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Tags:إعمارإعمار الجنوبمشروعات
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امل صبرى

امل صبرى

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