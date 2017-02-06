إعمار تستعيد 1.2 مليار درهم كتعويض لحريق العنوان

قالت شركة “إعمار العقارية” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أنها سجلت المخصص المالي المتعلق بحادثة حريق فندق العنوان بدبي وقدره 301 مليون درهم كدخل للشركة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أنها ألغت هذا المخصص الذي تم اضافته في البيانات المالية للشركة عام 2015، وذلك بعد توقيعها اتفاقية التسوية مع شركة “أورينت للتأمين” للحصول على تعويضات قيمتها 1.22 مليار درهم.

و كانت شركتا “إعمار العقارية” و “أورينت للتأمين” قد وقعتا اتفاقية تسوية مطالبة تأمين حريق فندق العنوان بدبي، وذلك في مطلع ديسمبر الماضي بقيمة 1.22 مليار درهم.

وكانت شركة “أورينت للتأمين” قد أعلنت عن سداد 600 مليون درهم من التسوية، على أن تكمل بقية المبلغ بنهاية مارس المقبل.

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