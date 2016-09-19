“إعمار ” تدرج صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار في ناسداك دبي

أدرجت شركة إعمار العقارية صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2.75 مليار درهم)، اليوم في ناسداك دبي، ضمن بورصة دبي.

وكانت شركة إعمار العقارية قد أدرجت سابقا صكوكاً قيمتها 500 مليون دولار ، أصدرتها في يوليو 2012، في البورصة.

وذكرت رويترز بداية الشهر الجاري، أن وثيقة مرتبي إصدار إعمار العقارية كانت تستهدف بيع صكوك دولارية لأجل عشر سنوات في إصدار بالحجم قياسي بعد الإعلان عن التسعير المبدئي للطرح.

ويرتفع بذلك إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي حالياً إلى 45.55 مليار دولار، حيث تسعى دبي لتكون أكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم من حيث القيمة.

يُذكر أن ناسداك دبي استقبلت منذ بداية العام الحالي 14 إصداراً من الصكوك بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكي.

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