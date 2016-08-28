“إعمار ” تتلقى عروض شركات المقاولات لتطوير أبراج خور دبي

قالت مجلة “ميد” إن شركة “إعمار العقارية “، كانت قد تلقت عروض شركات المقاولات وذلك لتطوير أبراج ميناء خور دبي .

ويشمل العقد الأول تطوير مشروع “دوكلاندز”، بينما يشمل العقد الثاني والثالث تشييد مباني مشروع “أيلاند تاور ريسدنتال” .

وشملت الشركات التي قدمت العروض شركة “الفطيم كاريليون”، و”النابودة للعقارات”، و”الشركة العربية للإنشاءات”، و”دتكو بلفور بيتي”، و”مجموعة الحبتور ليتون”، و”شركة هيونداي للهندسة والبناء”، و”شركة سكس كونسرتكت”، و”تاف ” و”تيشمان”.

و كانت شركة مقاولات قد ناقشت تفاصيل إنشاء “برج الخور” بدبي البالغ طوله 928 متراً والمرجح أن يكون الأطول في العالم، من تصميم المهندس المعماري الإسباني “سانتياغو كالاترافا”.

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