“إعمار ” تتلقى عروض شركات المقاولات لتطوير أبراج خور دبي

share on:
إعمار-العقارية1

قالت مجلة “ميد” إن شركة “إعمار العقارية “، كانت قد تلقت عروض شركات المقاولات وذلك لتطوير أبراج ميناء خور دبي .

ويشمل العقد الأول تطوير مشروع “دوكلاندز”، بينما يشمل العقد الثاني والثالث تشييد مباني مشروع “أيلاند تاور ريسدنتال” .

وشملت الشركات التي قدمت العروض شركة “الفطيم كاريليون”، و”النابودة للعقارات”، و”الشركة العربية للإنشاءات”، و”دتكو بلفور بيتي”، و”مجموعة الحبتور ليتون”، و”شركة هيونداي للهندسة والبناء”، و”شركة سكس كونسرتكت”، و”تاف ” و”تيشمان”.

و كانت شركة مقاولات قد ناقشت تفاصيل إنشاء “برج الخور” بدبي البالغ طوله 928 متراً والمرجح أن يكون الأطول في العالم، من تصميم المهندس المعماري الإسباني “سانتياغو كالاترافا”.

تعليقات

comments

Tags:إعمارشركاتعروض
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

Related Posts

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-08-25 12:23:55Z | | ÿvüÿÿµüÿÿ}ýÿÿ+´4äí
share
  • /

اتصالات
share
  • /

share on: