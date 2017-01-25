“إعمار ” تتلقى عروضاً لعقد البنية التحتية في مشروع “دبي كريك هاربور”

تلقت شركة “إعمار العقارية” عروضاً معدلة من شركات المقاولات لعقد بناء البنية التحتية لمشروع “دبي كريك هاربور” على ضفاف خور دبي في منطقة رأس الخور.

وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن إنشاء طرق، وجسور، وأقنية صرف صحي، ومرافق، وأعمال بحرية للمشروع، وحددت الشركة موعد إنجار العقد في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أن شركة “بارسونز” الأمريكية تتولى دور الاستشاري للبنية التحتية للمشروع.

و يضم مشروع دبي كريك هاربور فنادق ومحال تجارية، وحوالي 39 ألف وحدة سكنية، ومرافق ترفيهية، وثمانية أبراج منها ناطحتا سحاب توأمين على شكل سفن صاروخية.