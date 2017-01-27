“إعمار” تبحث عن مشترين عقاريين في لندن

ذكرت مصادر صحفية أن شركة إعمار العقارية تبحث عن مشترين عقاريين محتملين في لندن من خلال إقامة معرض في متاجر هارودز البريطانية. حيث أنشأت إعمار العقارية، بالتعاون مع هارودز استيتس منصة، وجناح مبيعات لإقامة معرض عقارات دبي 2017، فيما يجري الاستعداد لافتتاح توسعة الطابق الثاني في فبراير المقبل.

ونقلت المصادر عن العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي قوله «إن معرض 2017 في هارودز سيكون معرضاً عقارياً مشهوداً، وهو معرض» جدير بالزيارة «من قبل زوار لندن». مضيفاً أن شراء منزل في دبي يوفر لمشتري لندن مستوى معيشياً ممتازاً يمدهم ب 360 يوما من سطوع الشمس، والاستقرار، وإقامة خالية من الضريبة.