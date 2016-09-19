“إعمار” تبيع المرحلة الأولى من “إعمار الجنوب” بالكامل

أعلنت شركة “إعمار العقارية” عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من منازل أوربانا ضمن المرحلة الأولى من مشروع ” إعمار الجنوب” – حسبما أوردت صحيفة “الخليج”.

وتتراوح مساحات منازل التاونهاوس في “أوربانا” بين 1205 أقدام مربعة للغرفتين ونحو 1525 قدماً مربعة للغرف الثلاث، وحددت الشركة خطة سداد تبدأ بـ10% عند الشراء، وتنتهي بـ30% عند موعد التسليم المتوقع في شهر سبتمبر 2019.

و كانت شركة “إعمار” قد أطلقت مشروع “إعمار الجنوب” بداية الشهر الجاري بالشراكة مع “دبي الجنوب”، و يمتد المشروع على مساحة 7 كيلومترات مربعة ويبعد دقائق عن مطار اَل مكتوم ويضم 15 ألف منزل وملعب جولف مؤلف من 18 حفرة.

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