إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية بأمر ملكي

قالت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم أنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو التالي:

1- الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً

2- الأستاذ محمد بن عبدالله القويز نائباً للرئيس

3- الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك عضواً

4- الدكتور طارق بن عبدالله النعيم عضواً

5- الأستاذ وائل بن محمد القحطاني عضواً

وأوضحت الهيئة أن التشكيل الجديد للمجلس تضمن اِنضمام ثلاثة أعضاء جدد للمجلس وهم الأستاذ محمد القويز، والدكتور طارق النعيم، والأستاذ وائل القحطاني، وذلك بدلاً من: نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراشد، وعضو المجلس الدكتور عدنان بن عبدالفتاح صوفي، وعضو المجلس الدكتور نجم بن عبدالله الزيد.

وستكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس 5 سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية باستثناء الدكتور عبدالرحمن البراك الذي سيكمل الحد الأقصى للمدة النظامية للعضوية وهي عشر سنوات بتاريخ 17/5/1440هـ الموافق 23/1/2019م.

ويتوافق إعادة تشكيل المجلس مع أفضل الممارسات العالمية التي تقضي بأن يتم تغيير مجلس إدارة الهيئات المنظمة للأسواق المالية على مرحلتين حرصاً على نقل الخبرات المتراكمة من الأعضاء المستمرين إلى الأعضاء الجدد.

واشارت الهيئة إلى أن أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد يتمتعون بالتأهيل والخبرة التي من شأنها إثراء أعمال المجلس وإكمال مسيرة الهيئة التطويرية والتنظيمية الطموحة، إذ تشمل متخصصين في السوق المالية وخبرات في عدد من المؤسسات والبنوك الاستثمارية و التأهيل القانوني والخبرة القانونية المتخصصة في مجال الأسواق المالية والشركات والتخصيص إضافة للتأهيل والخبرة في المالية والمحاسبة والأبحاث ونظم المعلومات والعمل في القطاع الحكومي بالإضافة إلى عضوية سابقة في مجالس إدارة عدد من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص.

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