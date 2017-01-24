إعادة التداول على أسهم ”أرابتك” بعد الاعلان عن نتائج اجتماع مجلس الادارة

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أعلن سوق دبي المالي اليوم إعادة التداول على أسهم شركة ”أرابتك القابضة” – ARTC، بعد الافصاح عن نتائج اجتماع مجلس الادارة.

ونظر مجلس إدارة شركة ”أرابتك القابضة” ، خلال اجتماعه المنعقد أمس في خطة عمل المجموعة للعام 2017 كما وافق أيضا على خطة عمل جديدة لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة.

واعتمد مجلس إدارة الشركة محضر الاجتماع السابق وتقارير وتوصيات لجنة التدقيق الداخلي.

وكان سوق دبي قد أعلن أمس إيقاف التداول على أسهم شركة ”أرابتك” من الساعة 11:30 صباحا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة، وذلك لحين الإفصاح عن النتائج.

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Tags:أرابتكأسهمتداول
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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