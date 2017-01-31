إطلاق خدمة التاكسي المائي عالية السرعة في “جزيرة ياس”

أطلقت جزيرة ياس بالتعاون مع شبكة جالبوت للنقل البحري اليوم خدمة التاكسي المائي الجديدة من وإلى عدد من مواقع مختلفة في الجزيرة.

ويتم تشغيل الخدمة حسب الطلب في منطقة ياس مارينا والبندر والمنيرة ابتداء من الأول إلى 13 من فبراير المقبل ومن ثم يتم اعتماد جدول رحلات وفقا لنتائج الاستبيان المطروح على صفحة جالبوت على الفيسبوك والذي سيقوم باستطلاع رأي الجمهور حول متطلباتهم لهذه الخدمة.

وتتوفر البطاقات على متن التاكسي المائي حيث لا توجد حاجة للحجز المسبق.

وتوفر “خدمة التاكسي المائي” وسيلة نقل مائية إضافية لسكان شاطئ الراحة بما في ذلك المنيرة والبندر والزينة لزيارة مرسى ياس وياس لينكس بالإضافة إلى مواقع أخرى على جزيرة ياس في المستقبل.