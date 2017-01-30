إطلاق بنك خاص للتطوع في الإمارات

وقعت مبادرة زايد العطاء وبرنامج الإمارات للتطوع المجتمعي ” تطوع ” والمؤسسة الوطنية للتدريب ” تدريب ” اتفاقية لتأسيس وإدارة أول بنك متخصص للتطوع.

وأوضحت موزة العتيبة عضو مجلس أمناء مبادرة زايد للعطاء أن البنك سيضم بيانات المتطوعين الذين سيتم الرجوع إليهم في حالة الحاجة لهم في إقامة مشروع تطوعي أو طلب من المؤسسات الحكومية، وإنشاء حسابات إلكترونية لهم.

وأوضح الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لـ “مبادرة زايد العطاء” أنه سيتم افتتاح البنك رسميا خلال شهر، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاث خدمات مبتكرة في مجال العمل التطوعي وأبرزها حساب التطوع الإلكتروني وخدمة الاستثمار في ريادة الأعمال المجتمعية وخدمة الشهادات التطوعية باستثمار مبدئي بمليون درهم.