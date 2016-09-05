إطلاق المشروع العقاري الضخم “إعمار الجنوب” في دبي

أطلقت شركتي “إعمار العقارية” و”دبي الجنوب” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، مشروعاً سكنياً جديداً باسم “إعمار الجنوب”.

وأشار “محمد العبار” رئيس مجلس إدارة شركة إعمار إلى أن “إعمار” ستتولى تمويل تطوير منطقة الغولف في المشروع الجديد من خلال بيع بعض الأسهم وديون محددة، إضافة إلى الأموال التي ستجمع من مبيعات ما قبل إطلاق المشروع.

ويمتد المشروع على مساحة 7 كيلومترات مربعة ويبعد دقائق عن مطار “اَل مكتوم”، ويضم 15 ألف منزل وملعب غولف مؤلفا من 18 حفرة، وتمتلك شركة “إعمار” 50 % من المشروع بينما تعود ملكية النصف الاَخر إلى مؤسسة “دبي للطيران”، ويستغرق تطوير المرحلة الأولى من المشروع 4 سنوات.

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