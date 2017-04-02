إطلاق اسم “أبوظبي الأول” على المصرف الجديد

أُطلق اسم “بنك أبوظبي الأول” على البنك الجديد الناتج عن اندماج “بنك الخليج الأول” و”بنك أبوظبي الوطني”.

وأشار الشيخ محمد بن زايد، في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر اليوم الى البنك الجديد وقال انه “مع افتتاح السوق المالي اليوم، نحتفي بإدراج أكبر بنك وطني وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، لتحقيق طموحاتنا في الريادة”.

وأضاف أن هذه الخطوة الهامة تدعم مسيرة الدولة التنموية وتعزز استدامة متانة اقتصادنا الوطني.

و بدأ اليوم التداول على أسهم البنك الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأصبح رأسمال البنك الجديد الناتج عن اندماج البنكين، 10897.55 مليون درهم (سهم)، حيث تمت إجراء معادلة تبادل أسهم لدمج البنكين، من خلال تخصيص 1.254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج، مقابل كل سهم في بنك الخليج الأول.