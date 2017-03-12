“إضراب” يهدد بشل حركة الطيران في برلين

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دعت نقابة تمثل موظفي الخدمات الأرضية في المطارات الألمانية، الأحد، أعضائها إلى الإضراب مرة أخرى في مطاري برلين، وحذرت من أن الإضراب ربما يؤدي إلى تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن نقابة موظبي الخدمات “فيردي”: إن ” إن الإضراب سوف يبدأ الاثنين عند الساعة الرابعة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) وينتهي الثلاثاء في الساعة الخامسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) بمطاري تيغيل وشونفيلد في برلين.

وتمثل النقابة حوالي 2000 عضو يعملون في المطارين.

وتطالب النقابة بزيادة الأجوز وظروف عمل أفضل.

ودخل موظفو المطارات في إضراب الجمعة للضغط من أجل مطالبهم، ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات.

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Tags:إضراببرلينطيران
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امل صبرى

امل صبرى

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