إضراب أكثر من مليون موظف بالقطاع المصرفي الهندي

share on:

أصيب القطاع المصرفي الهندي اليوم الثلاثاء باضطراب شديد بسبب إضراب حوالي مليون موظف من العاملين في آلاف الفروع التابعة للبنوك الخاصة والحكومية عن العمل احتجاجا على السياسات المقترحة من جانب الحكومة لإصلاح البنوك.

 

وشارك في الإضراب الذي دعا إليه “المنتدى المتحد لنقابات البنوك” (UFBU) موظفو حوالي 85 ألف فرع من فروع البنوك التجارية، بالإضافة إلى 105 آلاف من الفروع التابعة للبنوك التعاونية.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم (UFBU) “سوشوبهان ماجومدر” إن المنتدى يعارض المقترحات المقدمة من الحكومة بالسماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى القطاع المصرفي الهندي، والتي تتضمن كذلك خططا لإعادة الهيكلة القطاع من خلال تعزيز أنشطة الاندماج والاستحواذ بين البنوك الحكومية.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  20 أبريل.. عمومية "السعودي الفرنسي" تناقش توزيع الأرباح
Tags:اضراببنوكقطاع مصرفى
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

“البحرين المركزي”: بقيمة 70 مليون دينار تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية

share
  • /

“المركزي ” يلزم البنوك بتعيين المواطنين في وظائف مالية حساسة

“المركزي”: يتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للإمارات إلى 2.3 %

13.9 مليار درهم قيمة الشهرة لكيان اندماج ” أبوظبي الوطني والخليج الأول”

share on: