إضراب أكثر من مليون موظف بالقطاع المصرفي الهندي

أصيب القطاع المصرفي الهندي اليوم الثلاثاء باضطراب شديد بسبب إضراب حوالي مليون موظف من العاملين في آلاف الفروع التابعة للبنوك الخاصة والحكومية عن العمل احتجاجا على السياسات المقترحة من جانب الحكومة لإصلاح البنوك.

وشارك في الإضراب الذي دعا إليه “المنتدى المتحد لنقابات البنوك” (UFBU) موظفو حوالي 85 ألف فرع من فروع البنوك التجارية، بالإضافة إلى 105 آلاف من الفروع التابعة للبنوك التعاونية.

من جانبه، قال المتحدث باسم (UFBU) “سوشوبهان ماجومدر” إن المنتدى يعارض المقترحات المقدمة من الحكومة بالسماح بدخول المستثمرين الأجانب إلى القطاع المصرفي الهندي، والتي تتضمن كذلك خططا لإعادة الهيكلة القطاع من خلال تعزيز أنشطة الاندماج والاستحواذ بين البنوك الحكومية.