إصدارات السندات العالمية عند أعلى مستوياتها فى 10 سنوات

تشهد صناعة السندات المالية نموا كبيرا مؤخرا بوتيرة إصدار تعتبر هي الأسرع خلال ما يقرب من الـ 10 سنوات، وذلك في الوقت الذي تتجه الكثير الدول والشركات وكذلك الوكالات الأمريكية كـ ” فاني ما” و” فريدي ماك” نحو الإنغماس في المزيد من الديون تزامناً مع انخفاض أسعار الفائدة عالميا إلى مستويات قياسية.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة “ديلوجيك” فإن القيمة الإجمالية للديون المباعة منذ بداية العام بلغت 4.88 تريليون دولار، مدفوعة بسياسات أسعار الفائدة السالبة وكذلك برامج شراء السندات المدعومة من جانب بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي.

وواصلت مبيعات السندات في الزيادة على الرغم من الاضطرابات الحاصلة في السوق الآونة الأخيرة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرين والمصرفيين باستمرار المبيعات لمليارات الدولارات من السندات خلال الأيام المقبلة.

وتراجعت سندات الـ40 عاما والمصدرة من قبل شركة “مايكروسوفت” بنسبة 7% خلال شهر أغسطس/آب، بينما انخفضت أسعار ديون شركة “أبل” والمستحقة في عام 2046 بنسبة 6%، لتتركز أغلب الخسائر في السندات طويلة الأجل.

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