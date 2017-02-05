إشراق العقارية” توافق على تعيين “جاسم محمد الصديقي” رئيسا بمجلس إدارة الشركة

وافقت الجمعية العمومية لشركة ”إشراق العقارية” المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال اجتماعها المنعقد في 2 فبراير الماضي على تعيين جاسم محمد الصديقي رئيسا بمجلس الادارة.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي، أنه تم تعيين خالد عبدالعزيز المزيد عضوا بمجلس الادارة أيضا، وذلك بدلا عن العضوين المستقيلين وهما صالح محمد بن نصرة العامري وياسر حمد الصغير.

كما وافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها السابق على تعديل النظام الأساسي للشركة، و كذا تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من 8 أعضاء إلى 7 أعضاء، بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية الجديدة، وذلك وفقا للصيغة المعدلة والمنشورة في الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة.

وصادقت الجمعية العمومية على تعيين هشام الريس عضوا بمجلس الادارة بديلا عن العضو المقال سليمان محمد الضلعان.