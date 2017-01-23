”إشراق العقارية” تطلق 3 مشاريع بـ600 مليون درهم خلال 2017

أطلقت شركة ”إشراق العقارية” المدرجة في سوق أبوظبي المالي، 3 مشاريع بقيمة 600 مليون درهم خلال العام الجاري بين إماراتي دبي وأبوظبي.

وقال عبد الله صالح المحميدي الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي، أن تمويل هذه المشاريع سيتم بنسبة 60% من السيولة الذاتية للشركة و40% تمويل من البنوك، لافتا إلى أن الشركة لا تنوي زيادة رأسمالها لتمويل هذه المشاريع.

وأوضح أن المشروع الأول يقع في جميرا فيليج سيركل بقيمة 225 مليون درهم، لافتاً إلى أن مدة تسليم المشروع كاملا ستكون خلال 25 شهرا قبل انطلاق معرض إكسبو 2020.

وأضاف أن المشروع الثاني هو ”مارينا ريز c3”، بقيمة 170 مليون درهم وسيتم توقيع عقوده بداية أبريل القادم، مشيراً إلى أن المشروع الثالث هو ”مارينا ريز c2 ” في جزيرة الريم بقيمة 185 مليون درهم و سيتم توقيع عقوده في سبتمبر المقبل.