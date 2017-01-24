”إشراق العقارية” تبـدأ الأعمال الإنشائية في مشروع ”جميرا فيليج سيركل”

بدأت شركة ”إشراق العقارية” في الأعمال الإنشائية لمشروع ”جميرا فيليج سيركل” بدبي، والذي تبلغ تكلفته 225 مليون درهم.

ووقعت الشركة أمس في أبوظبي اتفاقية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع مع شركة المقاولات ”إنترماس”.

وأوضحت أن أعمال وضع الأساسات قد انطلقت فعليا للأبراج الثلاثة في المشروع، على أن يسلم المشروع كاملا خلال 25 شهر.

ويتألف المشروع الذي يقع على بعد 12 كلم من مطار ”وورلد سنترال” بدبي، على برجين تجاري وسكني بارتفاع 12 طابقاً لكل منهما و يتضمنان استوديوهات ووحدات مكونة من غرفة نوم إلى ثلاث غرف، ويتوسطهما برج ثالث بارتفاع 17 طابقاً تتضمن شقق فندقية فاخرة.