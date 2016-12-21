إستحواذات قطرية في واشنطن بـ 176 مليون دولار في 2016

قدّر موقع “واشنطن بزنس جورنال” جملة الإستثمارات القطرية الجديدة التي ضخت خلال العام الحالي بنحو 176 مليون دولار.

وقال نفس المصدر إن الفترة القليلة الماضية شهدت استحواذ قطر على مبنى معهد “كوركوران” التاريخي في جورج تاون بعد الحصول على بناية المكاتب المكونة من ثلاثة طوابق في صفقة قدرت بنحو 17 مليون دولار، حيث دفعت قطر لمساحة بلغت 24505 أمتار مربعة، نحو 692.51 دولاراً للمتر المربع.

وقال المصدر إن قطر إستحوذت على المبنى في وقت سابق من العام الحالي وسجلته في إدارة السجلات العقارية يوم 15 ديسمبر الحالي، مشيرا إلى ان هذه الصفقة تعد من بين الصفقات التي أبرمت هنا وهناك من قبل الجهات القطرية في القطاعين العام والخاص في الفترة القليلة الماضية، حيث ضخت مجموعة آل سريع القابضة إستثمارات قدرت بنحو 52.4 مليون دولار في فندق نادي الأحياء.

وإستحوذت شركة الأمريكية الدولية للعقارات على مبنى 1575 Eye St. NW مقابل 107 ملايين دولار قبل عام من الآن. كما كانت شركة الريان قد اشترت في السنوات الماضية فندق سانت ريجس بنحو 82 مليون دولار، بالاضافة إلى الإستثمارات التي ضخها جهاز قطر للإستثمار في مشروع السيتي سنتر.