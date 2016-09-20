إحصاء أبوظبي: 2.4 بالمائة التضخم في الثمانية أشهر الأولى من 2016

ذكر مركز الإحصاء ـ أبوظبي أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.4 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من 2015 .. فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 0.5 بالمائة خلال شهر أغسطس 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015..

فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر أغسطس 2016 مقارنة بالرقم القياسي لشهر يوليو 2016 .

جاء ذلك في تقرير إحصائي للمركز تضمن تحليلا لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس والثمانية أشهر الأولى لعام 2016 بأساس 2014 بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية .

ويعد الرقم القياسي مقياسا موضوعيا ومؤشرا اقتصاديا هاما لحساب معدلات التضخم ومصدرا مهما للبيانات للكثير من المؤسسات الاقتصادية عند صياغة السياسات النقدية والخطط الاقتصادية وكذلك للمستوى المعيشي للمواطنين وغير المواطنين ولا بديل لصانعي القرار السياسي والاقتصادي عن هذا التشخيص والتحليل للواقع فالعمل الإحصائي هو أساس التنمية والتطوير للمجتمع والاقتصاد ولا يمكن أن تبنى هذه التنمية إلا على أساس مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية ومصداقية .

وأوضح المركز في تقريره أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة مصنفة حسب التصنيف الدولي “تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض” ويظهر الوزن أو الأهمية النسبية لمجموعات الإنفاق الرئيسة بالإضافة إلى التغير النسبي الذي يعكس نسبة التغير في معدل أسعار المجموعة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من2015 أما نسبة المساهمة فهي تعكس نسبة مساهمة مجموعة الإنفاق في مجمل التغير الذي طرأ على أسعار المجموعات جميعها وهو 2.4 بالمائة .

وأشار إلى أن مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2015 حيث أسهمت بنسبة 90.8 بالمائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.6 بالمائة .

أما مجموعة “سلع وخدمات متنوعة” فقد أسهمت بنسبة 8.7 بالمائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0 بالمائة .. بينما انخفضت أسعار مجموعة “الأغذية والمشروبات” بنسبة 0.1 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.3 بالمائة.

وأوضح مركز الإحصاء أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه “الدنيا” ارتفعت بنسبة 2.6 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه “المتوسطة” بنسبة 2.5بالمائة وشريحة الرفاه “العليا” بنسبة 2.2 بالمائة .

من جانب آخر .. أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 في معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 2.0 بالمائة كما أثر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 3.0 بالمائة .

وبين مركز الإحصاء – أبوظبي أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من 2015 بنسبة 2.4 بالمائة جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم أبوظبي العين والمنطقة الغربية حيث ساهم إقليم أبوظبي بنسبة 76.1 بالمائة من مجمل الارتفاع في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي الذي بلغت نسبته 2.4 بالمائة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016 مقارنة بالفترة نفسها كما ساهم إقليم العين بنسبة 20.5 بالمائة وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 3.3 بالمائة من مجمل الارتفاع .

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