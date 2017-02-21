“إتش إس بي سي” يعلن إعادة شراء أسهم بمليار دولار

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أعلن “إتش إس بي سي هولدينجز” اليوم أنه سيعيد شراء أسهم إضافية بقيمة مليار دولار مع تراجع أرباحه 62% إلى 7.1 مليار دولار خلال عام 2016.

ويعزو البنك تراجع الأرباح إلى سلسلة من التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، والتي تشمل بيع عملياتها في البرازيل.

وأبقى المصرف الأكبر في أوروبا توزيعاته النقدية السنوية عند 0.51 دولار للسهم، وهو نفس معدل العام الماضي.

وصرح الرئيس التنفيذي “ستيوارت جاليفر” أن “إتش إس بي سي” سينفق مليار دولار على إعادة شراء أسهمه، ليضيف لمشتريات البنك التي قام بها العام الماضي وبلغت 2.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن سهم “إتش إس بي سي” في بورصة لندن ارتفع 57% منذ التصويت على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.

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Tags:أسهمإتش إس بي سيبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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