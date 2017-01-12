“أينوك” تعتزم افتتاح 13 محطة جديدة خلال 2017

قال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية “أينوك”، أن الشركة تعتزم افتتاح 13 محطة جديدة في مناطق مختلفة من إمارة دبي، وذلك خلال عام 2017.

وأوضح أن أبرز هذه المواقع التي سيتم افتتاح المحطات الجديدة فيها، هي طريق دبي حتا بالقرب من مؤسسة دبي للإسعاف، ومدينة دبي للإعلام على شارع الشيخ زايد، إضافة إلى موقع آخر على طريق دبي العين بالقرب من الأوتلت مول.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى التوسع في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنها تدرس حالياً إمكانية توسيع عمليات شركة “هورايزون للتخزين” التابعة لـ “أينوك” في وسط أوربا والشرق الأقصى وجنوب آسيا، إضافة إلى تعزيز عملياتها القائمة في جيبوتي والمغرب وسنغافورة وكوريا الجنوبية.