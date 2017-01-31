“أورينت للتأمين” تعتزم توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%

قالت شركة “أورينت للتأمين” في بيان لها اليوم، أنها تعتزم توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأس المال (ما يعادل 20 فلس لكل سهم) عن عام 20166، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 500.0 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 5.0 مليون سهم القيمة الأسمية 100 درهم نسبة التوزيع 20 % (ما يعادل 20 فلس لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 100 مليون درهم

وأوضحت الشركة أنه سيتم مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، والذي ستحدد موعده في اجتماع مجلس الادارة يوم الأحد 5 فبراير القادم.