“أوريدو” تحذر من مشاركة الرقم السري عبر واتسأب

حذرت شركة أوريدو عملائها من تداول الأرقام السرية لمحفظة الجوال عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو التطبيقات مثل الفايبر أو الواتس أب أو غيرها، بعد أن زادت عمليات الاحتيال والنصب عبر هذه التطبيقات بقيام أحد الأشخاص من بعض الدول بالتواصل مع العميل لطلب الرقم السري لمحفظة الجوال مع ادعائه أنه من شركة أوريدو.

وبعد ارتكاب هؤلاء المحتالين بعض المخالفات مع عملاء أخلت شركة أوريدو مسؤوليتها من هذه العمليات وخاصة أنها قامت بإرسال رسائل نصية لجميع عملائها لتحذرهم بشأن عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص وخاصة بأن شركة أوريدو لن تقوم بطلب الرقم السري لمحفظة الجوال أو رقم معاملات التحويل عبر موني جرام.