أوروبا تعتزم استئناف محادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

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تأمل أوروبا في استئناف محادثات التجارة الحرة المعطلة مع دول مجلس التعاون الخليجي تزامناً مع تزايد المخاوف إزاء السياسات الحمائية للإدارة الأمريكية الجديدة، بحسب نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال “يوركي كتاينن” المسؤول عن ملفات فرص العمل والنمو والاستثمار في المفوضية لـ”فرانس برس” خلال زيارته للرياض: نود العودة للمباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف “كتاينن” الذي شغل منصب رئيس الوزراء الفنلندي سابقاً، أن محادثات التجارة الحرة التي بدأت قبل نحو 30 عاماً بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي تم تعليقها على مدار عدة سنوات.

وخلال تصريحاته التي جاءت عقب لقائه بوزيري المالية والتجارة وعدد من المسؤولين السعوديين، قال “كتاينن” إن الأمور تغيرت الآن في ظل وجود زخم سياسي يدعم مثل هذه المحادثات.

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Tags:#أوروباالتجارة الحرةمجلس التعاون الخليجي
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امل صبرى

امل صبرى

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