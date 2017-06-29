أوبك: “محمد بن سلمان” لعب دورا مهما في التوصل لاتفاق خفض إنتاج النفط

قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك”، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، لعب دورا مهما في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج لدعم الأسعار في نوفمبر الماضي، وتمديده حتى مارس المقبل.

وأوضح في بيان للمنظمة، أن وزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، أبلغه بالدور المهم الذي قام به الأمير محمد بن سلمان في القرارات التى اتخذتها أوبك في نوفمبر الماضي، وأثناء تمديد الاتفاق خلال مايو الماضي.

وهنأ باركيندو، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه وليا للعهد، معربا عن ثقته في أن يواصل جهوده من أجل تطوير ونهضة المملكة في إطار رؤية 2030.

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