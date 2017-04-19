“أوبك” ستلتقي مع منتجين غير أعضاء في مايو

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أوبك

تعتزم “أوبك” عقد اجتماع مع منتجين غير أعضاء في نفس اليوم الذي ستعقد فيه المنظمة اجتماعا في الخامس والعشرين من مايو/أيار، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ”رويترز”.

وسوف يلتقي مندوبو “أوبك” في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية “فيينا” الشهر المقبل، كما سينعقد اجتماع مشترك مع دول غير أعضاء في نفس اليوم.

وأوضحت المصادر أن عددا من أعضاء “أوبك” أعربوا عن دعمهم لتمديد اتفاق خفض الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري حال مشاركة جميع المنتجين وعلى رأسهم روسيا.

وذكر مندوب لدى “أوبك” – رفض الكشف عن هويته – أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج يعتمد في المقام الأول على موقف روسيا ومدى مشاركتها من عدمها.

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Tags:أوبكمنظمة أوبكنفط
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امل صبرى

امل صبرى

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