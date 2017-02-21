“أوبك”: تأمل تحقيق درجة أعلى من الامتثال في خطة خفض الإنتاج

توقع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” تحقيق كبار المنتجين درجة أعلى من الامتثال لخطة خفض الإنتاج سعيًا نحو الحد من وفرة المخزونات.

وخلال المؤتمر السنوي الذي يحمل عنوان “الأسبوع الدولي للنفط” في لندن، قال “محمد باركيندو” إن جميع البلدان المعنية باتفاق خفض الإنتاج عازمة على تحقيق مستوى أعلى من الالتزام.

وتابع “باركيندو” خلال كلمته الثلاثاء، أنه يتوقع مشاركة من قبل دول أخرى في مجهودات خفض الإنتاج، مضيفًا أن على الرغم من مستوى الامتثال المرتفع الذي حققته “أوبك” وشركائها المستقلين إلا أنهم لم يبلغوا “سعر التوازن” بعد في ظل تضخم المخزونات.

وأضاف: سوف نستمر في التركيز على خفض مستوى المخزونات حتى بلوغه قرب متوسط الخمس سنوات.