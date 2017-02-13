“أوبك”: الامتثال لخفض الإنتاج تخطى 90%

تخطى امتثال الدول الأعضاء في “أوبك” لخطة خفض الإنتاج 90% خلال يناير/ كانون الثاني (الشهر الأول من تفعيل الاتفاق)، فيما تتوقع المنظمة تجاوز نمو الطلب العالمي على النفط متوسط العشر سنوات خلال العام الجاري تزامنا مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على إنشاء طرق النقل البري.

وبحسب المصادر الثانوية للمنظمة فإن امتثال المنتجين للخطة تجاوز نسبة 90%، وتراجع إنتاج “أوبك” بمقدار 890.2 ألف برميل يومياً إلى 32.139 مليون برميل يومياً خلال يناير/ كانون الثاني مقارنة بما كان عليه خلال ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري اليوم الإثنين، إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً أعلى من متوسط النمو خلال العقد الماضي البالغ مليون برميل يومياً فقط.

ورغم ذلك، تأتي هذه التوقعات أقل من تقديرات المنظمة لعام 2016 والتي بلغت 1.3 مليون برميل يومياً بدعم من تزايد الطلب على النفط بأكثر من المتوقع في بلدان منظمة التعاون والتنمية في أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية في آسيا والمحيط الهادئ، في ظل توسع نشاط قطاعي البتروكيماويات والنقل.