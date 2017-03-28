“أوبر” تقرر إنهاء أعمالها في الدنمارك

قررت شركة “أوبر” لخدمات تشارك الركوب إغلاق أعمالها في الدنمارك بسبب تشدد اللوائح الحكومية في البلاد، قائلة إنها ستجري آخر رحلة لتوصيل زبائنها داخل الدولة الاسكندنافية في الثامن عشر من أبريل/ نيسان.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان: ليس بالضرورة أننا سنودع الدنمارك، لكنها رسالة للسياسيين بضرورة تحمل عواقب القانون الجديد، وأننا لا يمكن أن نتعايش معه بصورته الحالية.

ويتطلب القانون الجديد من جميع سيارات الأجرة –والتي يصنف ضمنها المركبات التي تعمل ضمن خدمات الشركة- أن يكون لديها أجهزة استشعار باهظة الثمن وكاميرات مراقبة وعداد أجرة.

وقالت الشركة إن لديها ألفي سائق و300 ألف عميل في الدنمارك، لكنها واجهت مشاكل تنظيمية متزايدة كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية، لا سيما بعد حكم قضائي اعتبر “أوبر” مقدم خدمات تاكسي غير مشروعة بدلًا من تطبيق لتشارك الركوب.

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