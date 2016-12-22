“أوبر” تسحب سياراتها ذاتية القيادة

سحبت “أوبر” عشرات السيارات ذاتية القيادة التابعة لها من شوارع سان فرانسيسكو بعد أن شنت السلطات الحكومية حملة على البرنامج لعدم حصوله على التصاريح اللازمة، بحسب رويترز.

وبدأت أوبر في تشغيل المركبات ذاتية القيادة بشوارع الولاية الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال قسم المركبات التابع لولاية كاليفورنيا إنه ألغى البرنامج التابع لشركة أوبر لقيادة السيارات عن بعد والذي يتضمن 16 سيارة فقط بعد شد وجذب بين الطرفين.

وتطالب الجهة الحكومية “أوبر” بإجراء اختبارات على تلك السيارات على الطرق العامة قبل تشغيلها، كما يفعل العديد من شركات السيارات والتكنولجيا الأخرى.

وتقول “أوبر” إنها غير ملزمة بالحصول على تصريح لأن “هناك شخصا ما على متن السيارة يتابع ما يحدث”.

وقال متحدث باسم الشركة: “.. نبحث الآن عن مكان آخر لتشغيل تلك السيارات ولكننا سنعمل بكامل طاقتنا للعودة إلى كاليفورنيا مرة أخرى بعد تعديل القوانين”.

ويعرف القانون في ولاية كاليفورنيا المركبات ذاتية القيادة على أنها السيارات التي تستطيع التحرك وحدها من دون متابعة من شخص طبيعي.