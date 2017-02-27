“أوبر” تخطط للحد من ساعات العمل الأسبوعية

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تخطط شركة “أوبر” للحد من عدد الساعات التي يمكن للسائقين العمل خلالها على مدار الأسبوع، على أن تبدأ تطبيق الحد الأقصى لساعات العمل في المملكة المتحدة خلال الصيف المقبل.

وكشف رئيس السياسة العامة للشركة في المملكة المتحدة “أندرو بيرن” عن خطط “أوبر” في خطاب أرسله لمجلس النواب السبت، حيث تتطلع شركة خدمات التوصيل وتشارك الركوب للتأكد من عدم إرهاق السائقين أو ممارستهم العمل تحت ضغط.

وقال “بيرن” في الخطاب إن “أوبر” تتعقب بالفعل السائقين الذين يعملون أكثر من 56 ساعة في الأسبوع، إضافة إلى تنبيه السائقين خلال اليوم بضرورة أخذ قسط من الراحة عبر التطبيق الخاص بهم.

وأضاف الخطاب أن في حال تخطي الشركاء (السائقين) لحاجز 56 ساعة أسبوعيًا يتم التواصل معهم من قبل الشركة للتذكير بمسؤوليتهم تجاه سلامة الركاب.

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Tags:أوبرساعاتعمل
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امل صبرى

امل صبرى

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