“أوابك”: 710 مليارات برميل الاحتياطيات المؤكدة للنفط بالدول العربية

أكد الخبير النفطي في إدارة الشؤون الفنية بمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) تركي الحمش اليوم الاحد ان الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول العربية قدرت في مطلع العام الحالي بنحو 710 مليارات برميل.

واوضح الحمش في ورقة عمل قدمها في الجلسة الاولى من الملتقى ال24 لأساسيات صناعة النفط والغاز الذي تنظمه (أوابك) وانطلق اليوم ان هذه الاحتياطيات العربية تمثل 55.6 في المئة من الاحتياطيات العالمية.

وقال ان احتياطيات الغاز في الدول العربية قدرت بنحو 54 تريليون متر مكعب تشكل 27.7 في المئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم.

واضاف ان معدل إنتاج النفط في الدول العربية حتى نهاية عام 2016 زاد عن 25 مليون برميل يوميا إضافة إلى نحو 4 ملايين برميل من سوائل الغاز الطبيعي في حين زادت كميات الغاز الطبيعي العربي المسوق في عام 2015 عن 575 مليار متر مكعب.

واستعرض الحمش في ورقته التي حملت عنوان (إنتاج النفط والغاز) تاريخ اكتشاف واستخدام النفط والغاز ثم انتقل إلى مجموعة من التعاريف لخصائص النفط والغاز والخصائص البتروفيزيائية للمكامن وأنواع المكامن موضحا نشأة البترول وكيف ومتى تشكل والنظريات المختلفة المعنية في هذا الشأن.

واكد ان الحفر هو العملية الوحيدة التي تنفي أو تثبت وجود البترول على رغم كل التطورات التقنية التي رافقت صناعة استكشاف النفط والغاز اضافة الى دقة المسوحات الزلزالية ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.

واشار الى طرق الاستخلاص الأولى للنفط (الانتاج بطاقة الغاز المنحل وطاقة تمدد القبعة الغازية وطاقة الدفع بالمياه الطبقية ثم الدفع بالجاذبية والدفع بالطاقات المشتركة) موضحا ان خام النفط دائما يتواجد في مسامات الصخر وشقوقه وليس في حفرة ضمن البئر.

ويعد الملتقى الذي يستمر خمسة ايام احدى الادوات التي تسعى من خلالها (اوابك) الى تحقيق احد اهدافها الرئيسية المتمثلة في تقوية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين دولها الاعضاء في مختلف اوجه النشاط الفني والاقتصادي المتصل بصناعة البترول.