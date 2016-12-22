“أوابك”: أسواق النفط ستستعيد التوازن خلال 2017

أكد رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” أن أسواق النفط العالمية ستستعيد التوازن بين العرض والطلب خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقال “طلال ناصر العذبي” لـ”رويترز” على هامش اجتماع المنظمة في القاهرة: إن التوازن في أسواق النفط سيتحقق خلال الربع الأول أو الثاني من العام القادم.

وبخلاف منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” والتي تتشابه معها في الاسم، فإن “أوابك” لم تحدد سياسة حاكمة لإنتاج الخام للدول الأعضاء بها.

والانضمام لعضوية “أوابك” التي تأسست عام 1968 مفتوح للدول العربية التي تشكل عائدات النفط لديها نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين الأعضاء الحاليين؛ السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ومصر والجزائر والعراق وسوريا وليبيا وتونس.