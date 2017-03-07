“أمين الناصر” يتوقع انحسار تخمة المعروض النفطي خلال النصف الأول 2017

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توقّع “أمين الناصر” الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية انحسار تخمة المعروض النفطي عالميا خلال النصف الأول 2017.

وقال في مؤتمر نفطي بالبحرين، إن القطاع النفطي بحاجة إلى مواصلة الاستثمار للمدى الطويل رغم الأسعار المنخفضة.

وحول عملية إدراج “أرامكو” أكّد “الناصر” أن الشركة تمضي في هذا الأمر كما هو مخطط، ومن المتوقع أن يجري الطرح في الداخل والخارج في النصف الثاني من 2018.

وأضاف الناصر إن كل شيء يمضي بسلاسة تامة وكما خُطط له، ونعكف على تقييم بورصات مختلفة، وهناك الكثير من العمل، مبينا أن نتائج ذلك ستقدم إلى مجلس إدارة الشركة ومساهميها للبت بشأن أين ستدرج “أرامكو.”.

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Tags:أمين الناصرالنفطمعروض
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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