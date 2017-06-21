“أملاك للتمويل” : شراكة مع أراضي دبي لمضاعفة أملاك المتعاملين

أعلنت شركة “أملاك للتمويل” عن دخولها في شراكة مع دائرة الأراضي والاملاك في دبي لمضاعفة أملاك المتعاملين، وتعزيز الإقبال على سوق العقارات في دبي.

وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت منتج جديد لها باسم “ضاعف عقارك” من أجل مضاعفة أملاك المتعاملين، لافتة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك ستتولى بموجب هذه الشراكة تقديم الدعم في مجال الوصول إلى العملاء المحتملين لهذا العرض.

وأوضحت أن هذا المنتج يستهدف المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، ممن لديهم حقوق ملكية في عقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل أيضاً الأفراد الذين اشتروا عقارات بالفعل، أو الذين وصلوا إلى أواخر مراحل تمويلاتهم أو رهوناتهم العقارية.

ولفتت إلى أن هذا المنتج سيوفر للعملاء عوائد متزايدة على استثماراتهم العقارية، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، مثل خيارات إعادة التمويل بنسبة تصل إلى 80% من القيمة السوقية الحالية.

وأضافت أنها ستقوم بدعم العملاء، وذلك من خلال تسهيل عملية الاستثمار الجديدة بأكملها باستخدام المبلغ المعاد تمويله، مبينة أنه يمكن للعملاء الوصول إلى محفظة أملاك العقارية بأكملها، وسيحصلون على خدمات إدارة العقارات مجاناً.

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