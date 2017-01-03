“أملاك للتمويل” تحصل على موافقة لرفع القيود المفروضة على التمويلات الجديدة

أعلنت شركة “أملاك للتمويل” المدرجة في سوق دبي المالي، إنها قدمت في شهر سبتمبر 2016 لممولیها طلب الإعفاء من بعض الشروط المقيدة والتي تضمنت تعديلات لبعض القیود بما یتیح لمحفظة التمویل العقاري للشركة البقاء في أعلى المستویات المتوقعة، وتوفیر الموارد المالیة وفق معاییر معینة متفق علیها مسبقا، ورفع القیود المفروضة على إصدار التمویلات الجدیدة، وتمت الموافقة عليها.

ونوّهت إلى أن كل ذلك سوف یكون بما یتوافق بشكل كامل مع قوانین المصرف المركزي الخاصة بشركات التمویل الإسلامي.

وتهدف هذه التعدیلات بشكل رئیسي إلى رفع سقف اصدار التمویلات الجدیدة، و تعزیز الطریقة التي تستطیع أملاك من خلالها توفیر الموارد المالیة لتنمیة میزانیتها العمومیة.

وأشارت الشركة في بيان رسمي صدر اليوم، أن عملیة إعادة الهیكلة التي قامت بها الشركة مع الدائنين الممولين خلال العام 2014، وتكللت بالنجاح، فرضت بعض الشروط المقيدة بشأن توفیر الموارد المالیة وقیمة التمویلات التي یمكن للشركة كما فرضت اصدارها والعمل بها في مجال التمویل العقاري، ما استدعى منها مجددا التفاوض مع ممولیها حول بعض جوانب إعادة الهیكلة، وتكللت هذه المفاوضات بالنجاح.

وقد قدمت شركة أملاك خطة عمل جدیدة للممولین وقد تمت الموافقة على هذه الخطة رسمیا من قبل الأغلبیة العظمى للممولین، وبالتالي تمت إتاحة قدر أكبر من القدرة التشغیلیة للشركة.

ومع الموافقة على هذه الخطة، قالت الشركة إنها تتمتع الآن بفرصة أكبر لتنمیة أعمالها بحسب الظروف السائدة في السوق وتكییف وتحسین استراتیجیتها طویلة الأمد بشكل أفضل، وعلى وجه التحدید، ستتمكن الشركة من رفع سقف اصدار التمویلات الجدیدة وتسجیلها في المیزانیة العمومية أو خارجها مع التقيد بالمتطلبات التنظیمیة، وهذا یعتمد على الطلب في السوق والقدرة على توفیر الموارد المالیة للشركة، وفق ما ذكرت.

كما أنه لن یكون هناك تأثیر للشروط الجدیدة على فترة السداد أو المبالغ أو دفعات الأرباح إلى الممولین.