أمريكا تعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 20%

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قال وزير التجارة الأمريكي “ويلبر روس” الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جديدة بنسبة 20% على واردات الخشب اللين الكندي، لمواجهة الدعم الذي يحصل عليه المنتجون الكنديون، في خطوة قد تصعد من الخلاف التجاري بين البلدين.

وأضاف “روس” لـ”رويترز” أن القرار سيؤثر على واردات بقيمة 5 مليارات دولار من الخشب اللين الكندي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الواردات تشكل نحو 31.5% من إجمالي السوق الأمريكي.

وطالب منتجو الخشب الأمريكيون وزارة التجارة بالتدخل لحمايتهم من المنافسة غير العادلة مع نظرائهم الكنديين، قائلين إن الأخشاب الكندية تزرع في الأراضي العامة ويحصل منتجوها على دعم حكومي.

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Tags:أمريكارسومواردات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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