“أمريكانا”..القصة الكاملة

أسدل الستار مؤخراً على الفصل الأخير بقصة “أمريكانا ” بعد أن حصلت أدبتيو الإماراتية على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على مستند عرض الاستحواذ الإلزامي لشراء بقية الأسهم التي لا تملكها في الشركة الكويتية، والتي تصل نسبتها إلى 33% من رأس المال، بسعر 2.65 دينار كويتي للسهم.وستصل قيمة الصفقة في حال باع جميع المساهمين حصصَهم إلى 354 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.15 مليار دولار تقريباً.

مراحل المفاوضات

ولمع اسم أدبتيو لأول مرة في فبراير الماضي عندما وقعت الشركة اتفاقاً مبدئياً مع مجموعة الخرافي، إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية الكويتية، لشراء حصتها في أمريكانا.أعطى لهذا التوقيع زخماً ومصداقية عندما ارتبط اسم أدبتيو باسم محمد العبار، رئيس شركة إعمار واشترت قبل أشهر حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا بالسعر نفسه، في صفقة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار. قامت من خلالها بالاستحواذ على نحو 67% من الشر كة

قصة أدبتيو مع أمريكانا لم تكن سهلة أيضا، فبعد الاتفاق المبدئي ودخول أدبتيو إلى عمق أمريكانا بفحص نافي للجهالة استمر 60 يوما، اختلف الطرفان البائع والمشتري على السعر في نهاية مايو الماضي، أدى إلى فشل الصفقة الموعودة بشكل سريع وصادم للسوق الذي توعد خيرا بوجود مستثمرين جادين.

مر أسبوعان، كانت الأسهم فيهما تنهار في البورصة، لكن على الجانب الآخر كانت أطراف من المستوى الرفيع تسعى لإعادة إحياء الصفقة. وفعلا ًعادت المفاوضات مرة أخرى بمنتصف يونيو ليتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي في 19 يونيو.

لاحقا، حُدد موعد في 20 أكتوبر الماضي لتنفيذ الصفقة في البورصة الكويتية، وانتهت أخيراً بظفر أدبتيو بحصة الخرافي في أمريكانا البالغة 67% في صفقة تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار.

استبق الحضور بالمشهد حيث أعلن أنه سيقوم بشراء حصة، تتمثل في 50% من مجموعة “أدبتيو” القابضة المحدودة من المستثمر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، وذلك عن طريق (الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية) والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

مسيرة أمريكانا

والآن، دخل السعوديون على خط أدبتيو، ليكملوا قصة نجاح أمريكانا، ومنذ تأسيس مجموعة “أمريكانا” في الكويت عام 1964، فإن المجموعة تطورت لتصبح واحدة من أكثر الشركات الناجحة في المنطقة، وذلك مع تواجدها في أكثر من 13 دولة مع أكثر من 60.000 موظف. كما أنها تعد أكبر مشغل لسلاسل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من أكثر شركات الامتياز نجاحاً في العالم. أما فيما يخص قطاع الصناعات التحويلية وتصنيع الأغذية، فإن لدى “أمريكانا” العديد من العلامات التجارية ذات الجودة العالية.

الخطوط الرئيسية لمجموعة أمريكانا من الأعمال التي تعمل على منافذ الأغذية والمشروبات ، وكذلك تصنيع المنتجات الغذائية . مع شبكة تضم أكثر من 1،460 لمنافذ البيع ، و أنها ليست فقط أكبر مشغل ل سلاسل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط ، ولكن أيضا واحدة من شركات الامتياز الأكثر نجاحا في العالم كله . تشمل شبكة للمجموعة 12 من العلامات التجارية في العالم الأكثر شهرة في خدمة سريعة ، عادية الطعام و الجميلة لفئات الطعام ، مثل كنتاكي فرايد تشيكن ، بيتزا هت ، هارديز ، حديقة الزيتون ، لونج هورن ، سينيور ساسي ، كوستا كافيه ، كرسبي كريم . بالإضافة إلى ذلك ، أدى الفهم الشامل لمجموعة أمريكانا من أذواق الشرق الأوسط لإنشاء 6 من الماركات المحلية الخاصة بها ، والتي أثبتت نجاحها كما هو الحال مع المستهلكين مثل نظرائهم في العالم .

في تصنيع وتجهيز قطاع الأغذية ، تعد مجموعة أمريكانا هو ممون من المنتجات الغذائية . لديها محفظة لتغطي 10 من العلامات التجارية – مثل جاردن كاليفورنيا ، فارم فريتس ، كوكى ولحوم أمريكانا . – المنتجات الغذائية تجد طريقها إلى الملايين من الأسر MENA كل يوم .

العلامات التجارية

الخدمة السريعة المعترف بها عالميا ، تجلب العلامات التجارية لتناول الطعام لمنطقة الشرق الأوسط من قبل مجموعة أمريكانا وتشمل كنتاكي فرايد تشيكن ، بيتزا هت ، هارديز ، وغيره الكثير كما ذكر . وتشمل شبكة المجموعة على نطاق الشرق الأوسط من 1،460 من المنافذ أيضا المفضلة الاستهلاكية مثل كرسبي كريم ، باسكن روبنز وكوستا كوفي ، فضلا عن مفاهيم مجموعة أمريكانا نفسها ، بما في ذلك دجاج تكا ، سوق السمك ، الصمدي ، مايسترو ، جراند كافيه .

وتضم محفظة الغذاء المستهلك لمجموعة أمريكانا إلى 9 من العلامات التجارية الغذائية الاستهلاكية التي أصبحت من الأسماء المميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . الأعمال الأساسية للمجموعة هي في اللحوم والدواجن ، والأغذية المعلبة ، ومنتجات الألبان والبطاطس والخضروات المجمدة ، والوجبات الخفيفة المالحة .