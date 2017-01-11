“أمانات” تستحوذ على 13.18% من شركة ”المركز الطبي الدولي”

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أعلنت شركة ”أمانات القابضة” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، في بيان لها اليوم، أنها أتمت الاستحواذ على حصة 13.18% من رأس مال شركة ”المركز الطبي الدولي” ـ شركة مساهمة مغلقة سعودية، وذلك مقابل 363.85 مليون ريال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في اجتماعه المنعقد في 19 ديسمبر الماضي على فرصة استثمارية في مجال الرعاية الصحية.

ويمتلك ”المركز الطبي الدولي” على 300 سرير، حيث يخدم المنطقة الغربية في السعودية، بتقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية على أيدي أكثر من 150 طبيباً ، وفي أكثر من 30 تخصصاً تشمل طب وجراحة العظام والقلب والأورام والنساء والولادة والأطفال.

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Tags:أماناتاستحواذالمركز الطبي الدولي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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