“أمانات القابضة” تحقق أرباحاً قدرها 38.4 مليون درهم

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حققت شركة “أمانات القابضة” التي تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أرباحا قدرها 38.4 مليون درهم (1.5 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 65.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 20155، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الربح الصافي(مليون درهم)

65.1

38.4

( 41 % )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)

2500

2500

ربح السهم(فلس/للسهم)

2.6

1.5

( 41 % )

تطور إيرادات الفوائد والأرباح الصافية لـ” أمانات القابضة” منذ بداية عام 2015

الفترة

إيرادات الفوائد ( مليون درهم)

الربح الصافي(مليون درهم)

ربح السهمفلس/للسهم)

2015

الربع الأول 2015

8.2

1.5

0.1

الربع الثاني 2015

6.5

0.1

0.0

الربع الثالث 2015

7.5

5.5

0.2

الربع الرابع 2015

8.6

58.0*

2.3

2016

الربع الأول 2016

15.6

9.5

0.4

الربع الثاني 2016

15.5

14.3

0.6

الربع الثالث 2016

15.5

12.9

0.5

الربع الرابع 2016

NA

1.7

0.1

* تضمنت نتائج الربع الرابع 2015  أرباحا استثنائية قدرها 56.2 مليون درهم نتيجة بيع استثمار متاح للبيع.

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Tags:#أرباحأمانات القابضةشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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