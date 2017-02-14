“أمانات القابضة” تحقق أرباحاً قدرها 38.4 مليون درهم

حققت شركة “أمانات القابضة” التي تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أرباحا قدرها 38.4 مليون درهم (1.5 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 65.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 20155، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الربح الصافي(مليون درهم) 65.1 38.4 ( 41 % ) متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) 2500 2500 — ربح السهم(فلس/للسهم) 2.6 1.5 ( 41 % )