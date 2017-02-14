“أمانات القابضة” تحقق أرباحاً قدرها 38.4 مليون درهم

حققت شركة “أمانات القابضة” التي تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أرباحا قدرها 38.4 مليون درهم (1.5 فلس/ للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 65.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 20155، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الربح الصافي(مليون درهم)
65.1
38.4
( 41 % )
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم)
2500
2500
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
2.6
1.5
( 41 % )
تطور إيرادات الفوائد والأرباح الصافية لـ” أمانات القابضة” منذ بداية عام 2015
الفترة
إيرادات الفوائد ( مليون درهم)
الربح الصافي(مليون درهم)
ربح السهمفلس/للسهم)
2015
الربع الأول 2015
8.2
1.5
0.1
الربع الثاني 2015
6.5
0.1
0.0
الربع الثالث 2015
7.5
5.5
0.2
الربع الرابع 2015
8.6
58.0*
2.3
2016
الربع الأول 2016
15.6
9.5
0.4
الربع الثاني 2016
15.5
14.3
0.6
الربع الثالث 2016
15.5
12.9
0.5
الربع الرابع 2016
NA
1.7
0.1
* تضمنت نتائج الربع الرابع 2015 أرباحا استثنائية قدرها 56.2 مليون درهم نتيجة بيع استثمار متاح للبيع.