“أمازون” تطور آليات جديدة لتسليم الطلبيات

حصلت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” على براءة اختراع في وقت سابق هذا الأسبوع عن نظام توصيل الطرود عبر الطائرات دون طيار والتي ستسخدم عدة وسائل عند التسليم النهائي من بينها إسقاط الطلبيات بواسطة مظلة.

وبحسب وثيقة لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، فإن وسائل نظام تسليم الطرود من بينها: استخدام المحركات الهوائية والكهربائية، إلى جانب استخدام المظلات في إيصال الطلبيات في حالات الهبوط العامودي.

وستزود “الدرون” المستخدمة في عمليات التوصيل بأجهزة استشعار وكاميرا للتأكد من المنطقة المقصودة، ومن ثم تحدد ما إذا كانت ستسقط الطلبية بواسطة المظلة أو باستخدام آلية أخرى.

وربما تسهم هذه الآليات الجديدة في مساعدة “أمازون” على التصدي للصعوبات التي واجهتها في تسليم الطلبيات عبر المناطق الضيقة.