الغموض يحيط بمصير الخطوط الإيطالية “أليتاليا”

أحاط الغموض حول مصير الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا» بعد رفض الموظفين اتفاق إعادة هيكلة عرضته إدارة الشركة والنقابات لانقاذ الناقلة الجوية التي تعاني من أزمة مالية.

وكانت الحكومة الإيطالية التي لعبت دور وسيط في المفاوضات حذرت في 18 أبريل الجاري من أن التصويت بـ«لا» لن يكون مكلفاً فحسب، بل سيؤدي إلى موت الشركة.

وشارك نحو 90 % من موظفي الشركة الذين يبلغ عددهم 12599 في التصويت مساء أول من أمس. ورفض أكثر من نصف المشاركين الاتفاق.

وكانت الحكومة حذرت من عدم وجود بديل للخطة التي تنص على إلغاء 1700 وظيفة وخفض الرواتب بنسبة 8% في الشركة التي فرغت خزائنها من الأموال.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية أن مديري اليتاليا قد يطلبون من الدولة في أقرب وقت ممكن أن تعين مديرين خاصين من أجل التحضير لتوليها أو بيعها.

وراكمت الشركة الخسائر منذ سنوات ولم تتمكن من تحسين وضعها. ويذكر أن الشركة، لم تحقق أرباحاً منذ عام 2002.

وازدادت الضغوطات على شركة النقل الجوي لدفعها إلى ايجاد حل لأزمتها حيث يتوقع أن تنفذ جميع أموالها هذا الشهر، إلا في حال تمكنت من إيجاد مصادر تمويل طارئة، وهو ما تسبب في توقف طائراتها.