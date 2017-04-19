ألمانيا ترد مجدداً على انتقادات “ترامب”

أعدت ألمانيا دفاعاً قوياً عن الفائض الكبير في حسابها الجاري، رداً على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اتهم فيه برلين بإدارة فائض تجاري تقترب قيمته من 60 مليار يورو مع الولايات المتحدة.

وقبل انطلاق اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين غداً الخميس، أفرجت وزارتا المالية والاقتصاد الألمانيتان عن تقرير مكون من 8 صفحات، وصفت خلاله القوة الاقتصادية الألمانية باعتبارها ميزة للولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الفائض التجاري الألماني هو قبل كل شيء نتيجة لأساسيات العرض والطلب في الأسواق العالمية سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مؤكداً على أن ذلك الفائض هو نتيجة لأنشطة اقتصادية شاملة.

كما رد التقرير أيضاً على انتقادات أخرى لـ”ترامب” أشار خلالها إلى أن ألمانيا استفادت بشكل غير عادل من ضعف اليور على حساب جيرانها، حيث أكد المسؤولون الألمان على أن بلادهم ليس لديها أي تأثير على سعر صرف العملة، ولا تنتهج أي سياسات حمائية.