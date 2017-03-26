“أكوا باور” أول شركة سعودية تتجه لسوق السندات الدولية

قال رئيس مجلس إدارة شركة ” أكوا باور ” السعودية محمد عبدالله أبونيان إن الشركة ستصدر سندات دولية بقيمة مليار دولار في شهر أبريل المقبل، كأول شركة خاصة سعودية تتجه لسوق السندات الدولية.

وأوضح أن الإصدار هو جزء من طريقة هيكلة التمويل بالنسبة للشركة، مبينا أن الشركة تحظى بثقة الممولين لأهمية مشاريعها.

وأضاف رئيس “اكواباور” أن التمويل هو جزء مهم من التكاليف ولكن ليس الجزء الرئيسي في تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية.

وأشار الى أن القطاع الخاص أصبح له دور أساسي في انتاج الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية.

وأبدى تفاؤله بوجود مشاريع الطاقة في السعودية بتكلفة أقل وباستدامة وعدم حاجة الدولة لتمويل مثل هذه المشاريع من ميزانيتها.

و كان رئيس مجلس إدارة الشركة قد قال في يناير الماضي إن الشركة سوف تصدر سندات بقيمة مليار دولار وفوضت الشركة جيفريز وسيتي وسي.سي.بي سنغافورة وميزوهو وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.