«أكواباور»و«ابيكورب» تعلنان عن صفقة في مشروع محطة الشقيق

وقعّت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة «أكواباور،» وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه المستقلة وامتلاكها وتشغيلها،اتفاقية بيع وشراء مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب،» وهي بنك إنمائي متعدد الأطراف أسسته في العام 1975 الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول«أوابك.»وتتعلق اتفاقية البيع والشراء بحصة مباشرةتبلغ نسبتها 8% في مشروع محطة الشقيق المستقلةلتحلية المياه وإنتاج الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وبموجب شروط الاتفاقيةالخاضعة لشروط مسبقة مرتبطة بموافقات معينة، ستشتري«ابيكورب» حصة بنسبة 13.33% من أسهم شركة شقيق الدولية للمياه «سيويك،» مما يمنحها حصة مباشرةبنسبة 8% في محطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة.

وتعدّ محطة الشقيقالمستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة إحدى مشاريع شركة«أكواباور» الجديدة في المملكة العربية السعودية. وتقع على الشاطئ الغربي للمملكة على بعد 130 كيلومترًا شمال جازان، وهي مصممة لتوليد 850 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، و212 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا. وأتم المشروع الإغلاق المالي في العام 2007 وبدأ عملياته التجارية في العام 2011. ولديه اتفاقية لمدة 20 عامًا لتوريد الكهرباء والمياه لشركة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية.

وكانت شركة «أكواباور» تملكقبل هذه الصفقة، حصة مباشرةنسبتها 40% من المشروع، بعد أن استحوذت على حصة بنسبة 6% في العام 2014 من شركة ميتسوبيشي اليابانية، إضافة إلى حصتها المباشرةالأصلية التي تبلغ نسبتها 34% من المشروع.

وتأتي هذه الصفقة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها «ابيكورب»و«أكواباور» في العام 2014 للاستثمار المشترك، ما يجسد التعاون الوثيق بينهما في مختلف مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه ضمن المناطق التي تعمل فيها شركة «أكواباور».

وقال الدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «ابيكورب» معلقًا على هذه الصفقة: «تمثّلمحطة الشقيق المستقلة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة إحدى أهم المشاريعالتي أقيمت في قطاع المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية وتساهمبشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد في المملكة، ونفخر أنناندعم شركة «أكواباور» في خططها للنمو من خلال هذه الصفقة ، والتي تعزز في نفس الوقت التنوع في محفظة«ابيكورب» الاستثمارية كونها توسّع مشاركتنا في قطاع توليد الطاقة الذي يتماز بمعدلات ربح مستقرة ومخاطر منخفضة. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة شقيق الدوليةللمياه، ونسعى لعقد شراكات مماثلة مع المشاريعالأخرى في القطاع ذاته».

وقال راجيتناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «أكواباور»: «تعكس هذه الصفقة ثقة شركائنافي شركة «أكواباور»، وفي الأسلوب الذي نتبعه لتطوير محطاتنا وبنائها وتشغيلها. وما زالت أبيكورب شريكًا مهمًا لنامنذ أعوام عديدة، وترتكز هذه الصفقة إلى الانسجام في أهداف العمل بين «أبيكورب»و«أكواباور»».

وقال كاشف رنا، المدير المالي لشركة «أكواباور»: «تعدّ هذه الصفقة نتيجة لتطور محفظة أعمال «أكواباور» واستراتيجية التمويل في الشركة. ونركز اليوم على أن تكفل محفظتنا أفضل توازن بين المخاطر والعائد، مع المحافظة في الوقت ذاته على ميزانية عمومية تتسم بكفاءة هيكل رأس المال كي تدعم أيضًا خطط النمو لدينا».