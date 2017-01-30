أكسا المملكة المتحدة: بوالص تأمين السفر ستغطي من يشملهم حظر دخول أمريكا

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قالت الوحدة التابعة لشركة أكسا الفرنسية للتأمين في المملكة المتحدة إن بوالص التأمين على السفر التي تصدرها ستغطي كل من شملهم حظر دخول الولايات المتحدة الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا يمنع دخول حاملي جوازات سفر إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.

وقالت أكسا المملكة المتحدة في بيان “على الرغم من عدم وجود تغطية من الناحية الفنية فإننا نراجع الموقف الحالي لأنه غير مسبوق وغير متوقع ومن ثم فإننا نمد التغطية بموجب بوالص التأمين (على السفر) .

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Tags:#تأمينأكسا المملكة المتحدةبوليصة
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امل صبرى

امل صبرى

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