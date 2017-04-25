الخطوط القطرية تحذر نيوزيلندا من الاحتذاء بأمريكا في حظر الكمبيوتر

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال ملتقى “سوق السفر العربي” في دبي، إن الشركة تعتزم وضع اللمسات النهائية على اتفاق لشراء 49 % من شركة مريديانا، ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا، في الأيام القادمة. وستقدم قريبا طلبا لتأسيس شركة طيران هندية.

وأضاف الباكر أن مريديانا ستعمل كشركة طيران متكاملة الخدمات تسير رحلات إلى وجهات في أوروبا وغيرها.

وستتسلم الشركة 20 طائرة بوينج من طراز 737 ماكس اعتبارا من الربع الثاني من 2018.

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية ستقدم طلبا مع جهاز قطر للإستثمار للحصول على رخصة تشغيل شركة هندية للطيران الداخلي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال إن جهاز قطر للإستثمار سيملك حصة الأغلبية في شركة الطيران الهندية فيما ستسيطر الخطوط الجوية القطرية على حصة أقلية.

وقال الباكر إنه يرحب بتقدم شركات صناعة الطائرات إيرباص وبوينج وبومباردييه وإمبراير بعروض لنيل طلبيات من شركة الطيران الهندية.

وقال الباكر إن القطرية ستفكر في الإمتناع عن تسيير رحلات لأوكلاند إذا حذت نيوزيلندا حذو الولايات المتحدة وحظرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات الجوية القادمة من الشرق الأوسط.

وقال “حسنا سنضطر حينئذ لبحث ما إذا ما كانت مواصلة طيراننا لنيوزيلندا تستحق العناء أم لا”.

وأعلن الباكر عن رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم تراجع أعداد المسافرين بسبب قرار حظر الأجهزة الإلكترونية.

وقال الباكر إنه لا يتوقع أن تقدم واشنطن على تلبية دعوات شركات “دلتا” و”أمريكان إيرلاينز” و”يونايتد” بمراجعة سياسة الأجواء المفتوحة.

ورأى الباكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “شخص ذكي ورجل أعمال ممتاز، ولا أعتقد أنه سينصاع للترهيب الذي تمارسه الشركات الثلاث”.

وأكد الباكر أن قرار الحظر الأمريكي على نقل بعض الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الركاب تسبب بتراجع أعداد المسافرين على متن الطائرات إلى الولايات المتحدة، لكنه أعلن رغم ذلك عن رحلات جديدة إلى هذا البلد.

وقال: “هناك تراجع، لكنه لا يزال تحت السيطرة. لم يكن تراجعاً كبيراً”، مضيفاً: “لا تزال لدينا أعمال كبيرة في الولايات المتحدة وسنواصل توسعنا”.

وأشار إلى رحلة جديدة إلى مدينة سان فرانسيسكو تضاف إلى الوجهات الأمريكية العشر للخطوط القطرية بدءا من العام المقبل.

كما أن القطرية ستبدأ تسيير رحلات جديدة إلى لاس فيجاس في الربع الثاني من 2018.