أعداد مشتركي الهاتف الجوال في الإمارات ترتفع إلى 19.9 مليون مشترك

أظهرت الإحصائيات الرسمية لهيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات أن أعداد مشتركي الهاتف المتحرك ارتفعت بنسبة 11% بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، لتصل إلى نحو 19.9 مليون مشترك.

كما أظهرت مؤشرات القطاع نموا إيجابيا في اشتراكات الهاتف الثابت واشتراكات الإنترنت، كما يتضح في الجدول التالي: