أعداد مشتركي الهاتف الجوال في الإمارات ترتفع إلى 19.9 مليون مشترك

أظهرت الإحصائيات الرسمية لهيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات أن أعداد مشتركي الهاتف المتحرك ارتفعت بنسبة 11% بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، لتصل إلى نحو 19.9 مليون مشترك.
كما أظهرت مؤشرات القطاع نموا إيجابيا في اشتراكات الهاتف الثابت واشتراكات الإنترنت، كما يتضح في الجدول التالي:
المشتركون في خدمات الاتصالات بالإمارات بنهاية عام 2016
الفترة
ديسمبر 2015
ديسمبر 2016
التغير
إحصائيات الخط الثابت
عدد خطوط الهاتف الثابت (مليون)
2.25
2.28
+ 1.3 %
خطوط الهاتف الثابت لكل 100 نسمة
26.4
26.4
—
إحصائيات الهاتف المتحرك
الإشتراكات الفعالة للهاتف المتحرك (مليون)
17.94
19.90
+ 10.9 %
الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة
209.9
229.8
+ 9.5 %
الهاتف المتحرك ـ فاتورة (مليون)
2.80
3.14
+ 12.1 %
الهاتف المتحرك ـ دفع مقدم (مليون)
15.13
16.76
+ 10.8 %
إحصائيات الإنترنت
اشراكات الإنترنت (مليون)
1.23
1.30
+ 4.8 %
اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي
1254
313
(75.0 %)
اشتراكات النطاق العريض (مليون)
1.23
1.30
+ 4.8 %
اشتراكات إنترنت النطاق العريض لكل 100 نسمة
14.43
14.98
+ 3.8 %